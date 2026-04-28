Полиция разоблачила канал поставки "наградных" пистолетов для политиков и пропагандистов РФ
Полиция во время спецоперации "Черная гильза" ликвидировала канал поставки "наградного" оружия для политиков и пропагандистов РФ. Нелегальное оружие фигурантам передавал главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нацполиции.
Следствие установило перечень лиц, которые получали "награды". Среди них - лидеры государств, российские чиновники и медийные лица.
В частности, речь идет о Ким Чен Ыне, Башаре Асаде, Дмитрии Медведеве, Сергее Лаврове, Сергее Собянине, Рамзане Кадырове, Александре Сидякине, Владимире Соловьеве, Юлии Чичериной, Стивене Сигале и коллаборационисте Владимире Сальдо.
Оружие поступало из двух основных источников - его либо похищали на временно оккупированных территориях Украины, либо незаконно ввозили из Словакии.
В частности, правоохранители задокументировали схему ввоза пистолетов типа "Глок" под патрон Флобера. После пересечения границы их переделывали в полноценное боевое оружие.
В дальнейшем эти пистолеты реализовывали криминалитету, передавали незаконным вооруженным формированиям или использовали для "поощрения" лиц, не имеющих права на владение боевым оружием.
Разоблачение и задержание
Маршруты поставки и участников организованной группы полицейские установили еще в январе этого года. Благодаря сотрудничеству с польскими коллегами часть фигурантов - граждан Украины - задержали на границе при попытке очередного ввоза партии оружия.
В апреле текущего года состоялся второй этап спецоперации "Черная гильза". Сотрудники полиции и военной контрразведки СБУ провели более 30 одновременных обысков в Киеве, а также в Киевской, Закарпатской и Сумской областях.
Во время обысков правоохранители изъяли более 90 единиц огнестрельного оружия, среди которых автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, пистолеты и пистолеты-пулеметы. Кроме этого, обнаружено по меньшей мере семь гранатометов, противотанковые мины ТМ-62М, артиллерийские боеприпасы калибра 30 мм, десятки гранат и взрывателей.
Фото: проведение обысков у фигурантов дела (npu.gov.ua)
Также у фигурантов изъяли легкобронированный автомобиль "Тигр".
Арсенал боеприпасов пополнили более 35 тысяч патронов различных калибров, 150 гранатометных выстрелов с реактивными двигателями к ним, кумулятивные боевые части и другие взрывчатые элементы.
Сейчас все оружие изъято, а обвинительные акты в отношении задержанных лиц переданы в суд в Польше.
Напомним, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов предостерег, что легализация оружия в Украине несет скрытые угрозы. По его убеждению, свободный оборот вооружения не гарантирует безопасность гражданам, а лишь провоцирует рост количества трагических инцидентов.
Ранее глава Нацполиции привел данные по объемам незарегистрированного оружия в Украине. По его словам, в обороте находятся миллионы нелегальных единиц, что является существенным вызовом для правопорядка и работы правоохранительных органов.