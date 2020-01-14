Рятувальники показали наслідки прориву труби біля ТРЦ Ocean Plaza

Фото: наслідки прориву труби (dsns.gov.ua)

Рятувальники опублікували фото з місця події

У Києві по вулиці Антоновича внаслідок пориву тепломережі стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення торгового центру Ocean Plaza. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Подія сталась вчора ввечері. У лікарні лишаються 7 постраждалих, у них термічні опіки кінцівок.

Фото: наслідки прориву труби (dsns.gov.ua)

Зазначимо, що наразі аварійно-комунальними службами проводяться ремонтно-відновлювальні роботи. Підтоплень немає, вода зійшла самопливом, роботу торгового центру тимчасово призупинено.

Також у поліції повідомили, що у зв'язку із проведенням ремонтних робіт через прорив труби та провалом асфальтового покриття на вулиці Антоновича (поблизу торгівельного центру) рух вулицею Антоновича повністю обмежено (від вулиці Загородньої до бульвара Дружби Народів).

Нагадаємо, у Києві ввечері 13 січня стався прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало тепломережу, в результаті чого сталося підмивання асфальту. Аварійна бригада "Київтеплоенерго" перекрила подачу теплоносія і почали відкачування води. Повідомлялось про 9 постраждалих в результаті події.