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У Києві на вул. Антоновича рух транспорту перекритий: як об'їхати

Новини » Суспільство     14.01.2020 - 09:27
У Києві на вул. Антоновича рух транспорту перекритий: як об'їхати
Фото: місце прориву труби (dsns.gov.ua)

Змінено маршрути тролейбусів 1, 12, 42-Д, 43, 50 та автобусів 20, 20-К, 27, 51, 52

Через прорив тепломережі на вулиці Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza перекрито транспортний рух. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У зв'язку із цим змінено маршрути тролейбусів 1, 12, 42-Д, 43, 50 та автобусів 20, 20-К, 27, 51, 52.

У Києві на вул. Антоновича рух транспорту перекритий: як об'їхати

У КП "Київпастранс" закликають пасажирів і водіїв спланувати свої маршрути з урахуванням цих змін:

  • тролейбуси № 1 курсують від вул. Маршальська до вул. Саперно-Слобідська;
  • тролейбуси № 12 - від ст. м. "Васильківська" до вул. Саперно-Слобідська;
  • тролейбуси № 42-Д - від просп. Відрадний до вул. Саперно-Слобідська;
  • тролейбуси № 43 - від Кібцентр до Дарницької пл. без заїзду на Либідську пл.;
  • тролейбуси № 50 - від вул. Милославська до Дарницької пл.;
  • автобуси № 20 - ст. м. "Площа Льва Толстого" - вул. Джона Маккейна - б-р Дружби Народів - ж/м "Корчувате";
  • автобуси № 20К: ст. м. "Площа Льва Толстого" - вул. Джона Маккейна - б-р Дружби Народів - вул. Маршальська;
  • автобуси № 27 - від с. Пирогів до Деміївської пл.;
  • автобуси № 51 - від ст. м. "Червоний хутір" до Деміївської пл.;
  • автобуси № 52 від вул. Закарпатська до Деміївської пл.
  • У Києві на вул. Антоновича рух транспорту перекритий: як об'їхати

Нагадаємо, у Києві ввечері 13 січня стався прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало тепломережу, в результаті чого сталося підмивання асфальту.

В результаті постраждали 9 людей, 7 з них лишаються у лікарні. Рятувальники показали наслідки прориву труби біля ТРЦ Ocean Plaza.

Прорив труби біля ТРЦ Ocean Plaza: проводяться ремонтно-відновлювальні роботи У КМДА роз'яснили, як відбуватимуться компенсації потерпілим від прориву труби
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