Названі сроки ліквідації аварії трубопроводу біля Оcean Plaza

Фото: наслідки прориву труби (dsns.gov.ua)

Зварювальні роботи будуть завершені сьогодні опівночі

Ліквідацію пошкодження біля ТРЦ Оcean Plaza після прориву труби завершать за одну добу - вранці 15 січня. Про це повідомляє прес-служба КП "Київтеплоенерго".

Аварійні бригади Київтеплоенерго розпочали відкачку води, а диспетчерські служби - перепідключення клієнтів на живлення від іншого теплоджерела. Таким чином, до 7:00 14 січня теплопостачання клієнтів у зоні пошкодженого трубопроводу було відновлене.

"Наразі на місці працюють три аварійно-відновлювальні бригади "Київтеплоенерго" і задіяна спецтехніка. У ході проведення ремонтних робіт буде замінено усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23м на проїжджій частині", - йдеться у повідомленні.

Зварювальні роботи будуть завершені сьогодні опівночі, після чого розпочнеться відновлення асфальтного покриття на проїжджій частині.

Нагадаємо, у Києві ввечері 13 січня стався прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало тепломережу, в результаті чого сталося підмивання асфальту. Аварійна бригада "Київтеплоенерго" перекрила подачу теплоносія і почали відкачування води. Повідомлялось про 9 постраждалих в результаті події.

У зв'язку із проведенням ремонтних робіт через прорив труби та провалом асфальтового покриття на вулиці Антоновича (поблизу торгівельного центру) рух вулицею Антоновича повністю обмежено (від вулиці Загородньої до бульвара Дружби Народів).