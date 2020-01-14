Поліція посилено охороняє центр Києва

Ілюстративне фото (flickr.com/national.police UA)

Правоохоронці посилено чергують під будівлею Верховної ради України

Поліція та Національна гвардія заступили на посилене чергування для забезпечення мирного проведення акцій у центрі Києва. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

Зокрема, правоохоронці посилено чергують під будівлею Верховної ради України.

"Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликали організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків.