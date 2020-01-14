Полиция усиленно охраняет центр Киева

Иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

Правоохранители усиленно дежурят под зданием Верховной рады Украины

Полиция и Национальная гвардия заступили на усиленное дежурство для обеспечения мирного проведения акций в центре Киева. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В частности, правоохранители усиленно дежурят под зданием Верховной рады Украины.

"Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Правоохранители призвали организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.