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У центрі Києва тривають акції протесту

Новини » Надзвичайні події     20.12.2019 - 09:53
У центрі Києва тривають акції протесту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Силовики патрулюють у посиленому режимі

У п'ятницю, 20 грудня, в центрі Києва тривають політичні акції протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Так, через протести силовики патрулюють у посиленому режимі.

"Працівники структурних підрозділів столичної поліції, поліція діалогу, співробітники ДСНС, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи та вибухотехніки продовжують нести службу в посиленому режимі під час проведення анонсованих раніше масових заходів з участю громадян", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, вчора протестувальники проти ринку землі перекрили вулицю Хрещатик в районі ЦУМу. Незадоволені автомобілісти спочатку сигналили, але після стали розгортатися й об'їжджати.

Нагадаємо, 17 грудня під будівлею Верховної ради на акції проти відкриття ринку землі у зіткненнях постраждали десятки людей. Начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що розгін протестувальників під Верховною радою розпочався після того, як група людей почала перфораторами робити отвори в асфальті для того, щоб встановити намети.

Також РБК-Україна писало, що акція проти ринку землі заблокувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою в Одеській області.

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