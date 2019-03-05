Поліція за добу відкрила дві справи за порушення виборчої кампанії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За минулу добу зареєстровано 38 фактів недотримання виборчого законодавства

За минулу добу поліція зареєструвала 38 фактів недотримання виборчого законодавства під час виборів-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, за минулу добу на території держави поліцією зафіксовано ще 38 повідомлень про порушення, пов'язані з виборами. За двома повідомленнями відомості внесено до ЄРДР.

У Києві зафіксовано вісім порушень, у Донецькій області - 7, Дніпропетровській, Миколаївській і Одеській - по 3.

У Солом'янському районі столиці на вулиці дві особи пошкодили агітаційний намет кандидата у президенти України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ("Хуліганство") Кримінального кодексу України. У той же день в Шевченківському районі Києва на даху житлового будинку, біля офісу кандидата в президенти України, був виявлений і вилучений невстановлений предмет. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 359 ("Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації") КК України.

Всього з початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 2411 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. З них найбільше: в місті Київ, у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Одеській областях.

20 особам повідомлено про підозру щодо 12 кримінальних проваджень, три з яких направлено до суду.

Нагадаємо, в день виборів президента, 31 березня, охороняти громадську безпеку буде більше 130 тисяч правоохоронців.

З 21 березня 2019 для охорони громадського порядку, охорони виборчих дільниць та виборчої документації під час виборів-2019 заступлять всі підрозділи Національної поліції.