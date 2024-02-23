В Житомирской области проходят проверки граждан, но полиция уверяет - без повесток

Правоохранители опровергли информацию, появившуюся в некоторых соцсетях и пабликах. На опубликованных видео была зафиксирована работа полицейских в городе Малин.

Отмечается, что полиция, работники СБУ, Национальной гвардии и военной службы правопорядка на территории города проводили оперативно-профилактическую отработку в рамках контрдиверсионных мероприятий.

"В то же время информируем, что работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки участия в указанных мероприятиях не принимали. Повестки ТЦК с участием сотрудников полиции не вручались", - говорится в сообщении.

СБУ объясняет, что во время проведения контрразведывательных мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов, осмотр автомобилей и помещений общего пользования.

Мобилизация в Украине

Напомним, Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Они будут действовать, по меньшей мере, до 13 мая 2024 года.

В декабре президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства заявил, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

По мнению президента, мобилизация в Украине - это прежде всего вопрос справедливости. Речь идет не только о военных, но и для тех, кого будут набирать в армию.

Детальнее о том, как в Украине происходит мобилизация и что в ней нужно изменить - читайте в материале РБК-Украина.