RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Житомирской области проходят проверки граждан, но полиция уверяет - без повесток

Фото: полиция Житомирской области сделала заявление о раздаче повесток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Житомирской области проводятся контрдиверсионные мероприятия, к которым присоединились правоохранители. Но полиция отмечает, что в рамках проверок повестки не раздаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Житомирской области и управление СБУ в Житомирской области.

Правоохранители опровергли информацию, появившуюся в некоторых соцсетях и пабликах. На опубликованных видео была зафиксирована работа полицейских в городе Малин.

Отмечается, что полиция, работники СБУ, Национальной гвардии и военной службы правопорядка на территории города проводили оперативно-профилактическую отработку в рамках контрдиверсионных мероприятий.

"В то же время информируем, что работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки участия в указанных мероприятиях не принимали. Повестки ТЦК с участием сотрудников полиции не вручались", - говорится в сообщении.

СБУ объясняет, что во время проведения контрразведывательных мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов, осмотр автомобилей и помещений общего пользования.

Мобилизация в Украине

Напомним, Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Они будут действовать, по меньшей мере, до 13 мая 2024 года.

В декабре президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства заявил, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

По мнению президента, мобилизация в Украине - это прежде всего вопрос справедливости. Речь идет не только о военных, но и для тех, кого будут набирать в армию.

Детальнее о том, как в Украине происходит мобилизация и что в ней нужно изменить - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖитомирМобилизация в УкраинеПолицейскиеПовестки