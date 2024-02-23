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У Житомирській області проходять перевірки громадян, але поліція запевняє - без повісток

Фото: поліція Житомирської області зробила заяву про роздачу повісток (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Житомирській області проводять контрдиверсійні заходи, до яких долучилися правоохоронці. Але поліція зазначає, що в рамках перевірок повістки не роздаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Житомирської області та управління СБУ у Житомирській області.

Правоохоронці спростували інформацію, яка з’явилася у деяких соцмережах та пабліках. На опублікованих відео було зафіксовано роботу поліцейських у місті Малин. 

Зазначається, що поліція, працівники СБУ, Національної гвардії та військової служби правопорядку на території міста проводили оперативно-профілактичне відпрацювання у рамках контрдиверсійних заходів.

"Водночас інформуємо, що працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки участі у зазначених заходах не брали. Повістки ТЦК за участі працівників поліції не вручалися", - йдеться у повідомленні.

СБУ пояснює, що під час проведення контррозвідувальних заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів, огляд автомобілів та приміщень загального користування. 

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Вони діятимуть щонайменше до 13 травня 2024 року.

У грудні президент Володимир Зеленський на прес-конференції заявив, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави заявив, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.

На думку президента, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.

Детальніше про те, як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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