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Поліція розділила кордоном акції "Демократична сокира" і "Безсмертний полк"

Новини » Суспільство    09.05.2019 - 13:52
Поліція розділила кордоном акції "Демократична сокира" і "Безсмертний полк"
Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)

Представники поліції встали між учасниками маршів "Безсмертний полк" і "Демократична сокира"

Поліція розділила кордоном акції "Демократична сокира" і "Безсмертний полк", присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, з метою запобігання непередбачених наслідків. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, представники поліції встали між учасниками маршів "Безсмертний полк" і "Демократична сокира".

"Були спроби пройти на зустріч. З нашої точки зору могли бути непредусмотреные наслідки. Тому їх притримали, поки пройде колона. Далі вони не виявили бажання і розійшлися. Це рішення було прийнято мною, щоб не було непередбачених наслідків. Адже це дві абсолютно протилежні акції", - заявив Корищенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що перед початком акції "Безсмертний полк" поліція затримала одну з організаторів акції, мати загиблої екс-нардепа Партії регіонів Олену Бережну. Вона намагалася пройти на периметр проведення маршу із забороненою символікою.

Крім того, до райвідділу поліції доставили трьох осіб за використання забороненої символіки під час акції, присвяченої Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в центрі Києва.

в акціях взяли участь понад 4 тис. осіб. Під час ходи "Безсмертний полк" в Києві взяли участь близько 3 тисяч осіб, а в акції на Софіївській площі - близько 1200 осіб.

Зазначимо, сьогодні, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Києві сьогодні заплановано відразу кілька акцій. Президент України Петро Порошенко взяв участь в урочистій ході в Парку Слави.

Під час акцій у Києві затримали трьох осіб У Києві почалася акція "Безсмертний полк"
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