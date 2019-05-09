Перед початком акції "Безсмертний полк" затримали Олену Бережну

Фото: Олена Бережна (kp.ua)

Жінка була затримана за заборонену символіку

Перед початком акції "Безсмертний полк" у центрі Києва була затримана мати загиблої екс-нардепа "Партії регіонів" Олена Бережна. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Жінка намагалася пройти на периметр проведення маршу в футболці в кольорах георгіївської стрічки.

Як відомо, законодавство України прирівнює її до символіки тоталітарних режимів. Публічна демонстрація таких знаків передбачає адміністративну відповідальність.

Після перепалки і відмови припинити правопорушення Бережна була затримана поліцейськими.

Нагадаємо, 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Києві сьогодні заплановано відразу кілька акцій. Президент України Петро Порошенко взяв участь в урочистій ході в Парку слави.

Крім того, на Арсенальній площі зібралися люди для участі в акції "Безсмертний полк", присвяченій закінченню Другої світової війни. О 10:00 учасники акції повинні почати марш до обеліска Невідомому солдату.

Додамо, що у зв'язку з урочистими подіями до Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України в Києві сьогодні обмежено рух усіх видів транспорту.