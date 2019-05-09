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Під час акцій у Києві затримали трьох осіб

Новини » Надзвичайні події    09.05.2019 - 13:17
Під час акцій у Києві затримали трьох осіб
Фото: акції до 9 травня у Києві (РБК-Україна)

Поліція склала 2 адміністративні протоколи за використання забороненої символіки

У четвер, 9 травня, до райвідділу поліції доставлено трьох осіб за використання забороненої символіки під час акції, присвяченій Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, у центрі Києва. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає корреспондент РБК-Україна.

За словами Крищенка, наразі великих правопорушень поліція не фіксувала. Декілька осіб були доставлені до райвідділу поліції через використання символіки тоталітарних режимів.

"Біля парку слави на Арсенальній площі великих правопорушень чи провокацій не відбулось. Але в нас є три особи, які було доставлено до райуправління поліції. Два адміністративних протокола за використання забороненої символіки було складено", - повідомив він. 

Начальник поліції Києва зазначив, що осіб було доставлено до райуправління поліції через використання "георгіївських стрічок" та портрет Йосипа Сталіна.

"Це Жінка з портретом Сталіна похилого віку, одна жінка з дітьми з георгіївськими стрічками, одна жінка була запрошена до райуправління перед початком акції. У нас була інформація, що це також георгіївська стрічка", - додав він.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед початком акції "Безсмертний полк" поліція затримала одну з організаторів маршу, матір загиблої екс-нардепа "Партії регіонів" Олену Бережну.

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