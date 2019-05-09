Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)

Представители полиции встали между участниками маршей "Бессмертный полк" и "Демократический топор"

Полиция разделила кордоном акции "Демократический топор" и "Бессмертный полк", посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, с целью предотвращения непредвиденных последствий. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, представители полиции встали между участниками маршей "Бессмертный полк" и "Демократический топор".

"Были попытки пройти на встречу. С нашей точки зрения могли быть непредусмотреные последствия. Поэтому их придержали, пока пройдет колонна. Далее они не изъявили желания и разошлись. Это решение было принято мной, чтобы не было непредвиденных последствий. Ведь это две абсолютно противоположные акции", - заявил Корищенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что перед началом акции "Бессмертный полк" полиция задержала одну из организаторов акции, мать погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елену Бережную. Она пыталась пройти на периметр проведения марша с запрещенной символикой.

Кроме того, в райотдел полиции доставили трех человек за использование запрещенной символики во время акции, посвященной Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, в центре Киева.

Также в акциях приняли участие более 4 тыс. человек. Во время шествия "Бессмертный полк" в Киеве приняли участие около 3 тысяч человек, а в акции на Софиевской площади - около 1200 человек.

Отметим, сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Киеве сегодня запланировано сразу несколько акций. Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественном шествии в Парке Славы.