У Києві в акціях взяли участь понад 4 тис. осіб, - Крищенко

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Під час акції в Києві 9 травня було задіяно до 2 тисяч правоохоронців

Участь в акціях, присвячених до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в Києві взяли понад 4 тисяч осіб. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Крищенко, під час ходи "Безсмертний полк" в Києві взяли участь близько 3 тисяч чоловік.

"Пройшла акція хода від Арсенальної площі до парку Слави. За нашими оцінками, до 3 тисяч осіб безпосередньо в ході. Ще люди підходять і підходили безпосередньо до пам'ятника", - розповів Крищенко.

Він також зазначив, що під час акцій в Києві 9 травня було задіяно до 2 тис. правоохоронців.

"На Софіївській площі також проводилася акція, також проводився марш. Там взяли участь близько 1200 чоловік. Там все пройшло спокійно і без порушень", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що перед початком акції "Безсмертний полк" поліція затримала одну з організаторів акції, мати загиблої колишнього народного депутата "Партії регіонів" Бережну Олену. Жінка намагалася пройти на периметр проведення маршу із забороненою символікою.

Крім того, в районний відділ поліції доставили трьох осіб за використання забороненої символіки під час акції, присвяченої Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в центрі Києва.

Зазначимо, сьогодні, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Києві сьогодні заплановано відразу кілька акцій. Президент України Петро Порошенко взяв участь в урочистій ході в Парку Слави.