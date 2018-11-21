Поліція розблокувала проїзд на кордоні з Білоруссю, який перекрили власники "євроблях"

Фото: черги на кордоні з Білоруссю (npu.gov.ua)

Активісти погодились розблокувати дорогу після переговорів з поліцією

На кордоні з Білоруссю поліція розблокувала проїзд через пункт пропуску "Нові Яриловичі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Чернігівської області.

Правоохоронці провели переговори з учасниками акції власників "євроблях", після чого розблокували рух через пункт пропуску.

"Після перемовин поліції з учасниками акції автомобілістів рух транспорту через частково заблокований пункт пропуску "Нові Яриловичі" повністю відновлено", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що за фактом перекриття руху міжнародною трасою поблизу білорусько-українського кордону поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу України (блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод). Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 листопада білоруська сторона повідомляла, що прикордонний перехід "Нова Гута-Нові Яриловичі" з української сторони заблокували власники машин з литовськими номерами.

Нагадаємо, мінстр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що наразі прийнято рішення розблокувати всі траси, які перекрили власники "євроблях". У випадку порушень законодавства поліція буде змушена застосувати заходи поліцейського примусу.