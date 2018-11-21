Полиция разблокировала проезд на границе с Беларусью, который перекрыли владельцы "евроблях"

Фото: очереди на границе с Беларусью (npu.gov.ua)

Активисты согласились разблокировать дорогу после переговоров с полицией

На границе с Беларусью полиция разблокировала проезд через пункт пропуска "Новые Яриловичи". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Черниговской области.

Правоохранители провели переговоры с участниками акции владельцев "евроблях", после чего разблокировали движение через пункт пропуска.

"После переговоров полиции с участниками акции автомобилистов движение транспорта через частично заблокированный пункт пропуска "Новые Яриловичи" полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что по факту перекрытия движения по международной трассе вблизи белорусско-украинской границы полиция Черниговской области открыла уголовное производство по части 1 статьи 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 20 ноября белорусская сторона сообщала, что пограничный переход "Новая Гута-Новые Яриловичи" с украинской стороны заблокировали владельцы машин с литовскими номерами.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в настоящее время принято решение разблокировать все трассы, которые перекрыли владельцы "евроблях". В случае нарушений законодательства, полиция будет вынуждена применить меры полицейского принуждения.