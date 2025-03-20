"Будем смотреть, чем лечат". Минздрав проведет проверки больниц в Украине

В Украине ввели новые механизмы прозрачного ценообразования на лекарства в аптеках. В то же время надо обеспечить доступ к лекарственным средствам и в больницах – тем, кто лечится в стационарах. Для этого проведут проверки больниц.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами, сообщает РБК-Украина .

В Украине стали доступнее по цене 100 самых популярных лекарственных средств.

"В список вошли лекарства, которые чаще всего покупали украинцы в украинских аптеках именно украинского производителя. Это препараты, за которые украинцы отдавали больше всего средств из собственного кармана. Когда на них снизили цены на 30%, то это наиболее ощутимо для пациента", – сказал Виктор Ляшко.

Также, отметил он, ключевая задача – чтобы люди получали лекарственные средства, которые нужны для лечения болезней.

"Здесь работают два кейса. Первое – наличие лекарств при стационарном лечении в госпиталях, которые должны покупать по программе медицинских гарантий. Нацперечень – это то, что закупается приоритетно. Далее закупаются лекарственные средства, которые есть в стандартах лечения. Это требование НСЗУ. И мы начинаем совместные мониторинговые визиты: НСЗУ, Министерство здравоохранения и областные государственные администрации", – пояснил Ляшко.

Какие больницы подпадут под проверки

По словам министра, сначала определили наиболее критические заведения, в которых могут быть проблемы. Зная количество пациентов, которое прошло через стационарное лечение и зная количество препаратов, которые поставили централизованно – от инфарктов, инсультов, для онкоцентров.

"Видим все по Prozorro, сколько заведение купило лекарственных средств само, сколько поставило на учет, потому что еще есть благотворительная помощь от международных партнеров. Переделили эти суммы на стационарные, на количество пролеченных, и в мониторинг поставили те, которые ниже среднего по стране. С них начинаем проверки и будем смотреть, что будет происходить, чем лечат, посылают ли пациентов со списками в аптеки", – анонсировал Ляшко.

Он добавил, что у Национальной службы здоровья Украины есть механизмы, как влиять на эти заведения: путем и штрафных санкций, и разрывом договоров на оказание такой медицинской помощи.

"Все главы громад предупреждены об этом, они также могут и должны делать определенный мониторинг, потому что больницы находятся в их собственности, и они об этом должны знать", – отметил глава Минздрава.