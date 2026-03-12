СБУ проводит обыски во Львовском горсовете

Служба безопасности Украины утром 12 марта проводит обыски в одном из управлений Львовского городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Львовского городского совета.

"Сегодня, 12 марта, Управление Службы безопасности Украины проводит следственные действия относительно обстоятельств, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что город будет полностью способствовать работе правоохранительных органов для установления всех обстоятельств дела и обеспечения справедливого расследования.