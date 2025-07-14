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В Минздраве разоблачили схему хищений, продолжаются масштабные обыски, - источники

Понедельник 14 июля 2025 16:57
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В Минздраве разоблачили схему хищений, продолжаются масштабные обыски, - источники Фото: Виктор Ляшко (facebook.com moz.ukr)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Национальная полиция и прокуратура сегодня, 14 июля, проводят обыски в аффилированных структурах Национальной службы здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источника, речь идет о компаниях, которые являются поставщиками медицинских услуг за средства, распорядителем которых является Министерство здравоохранения Украины.

В ходе расследования следователи разоблачили схему присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах, которая, по предварительным данным, действовала в 2024-2025 годах при содействии руководства Минздрава. Уголовное производство по этому делу было открыто в начале 2025 года.

Как рассказал источник, речь идет о десятках миллионов гривен бюджетных средств.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко весной этого года анонсировал проверки в больницах.

По словам министра, сначала определили наиболее критические заведения, в которых могут быть проблемы. Зная количество пациентов, которое прошло через стационарное лечение и зная количество препаратов, которые поставили централизованно - от инфарктов, инсультов, для онкоцентров.

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