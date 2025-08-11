Полиция провела масштабные обыски из-за уклонения от службы: вручили почти 30 подозрений

Правоохранители провели более 60 обысков по делам об уклонении от службы в армии. Подозрения получили почти 30 человек, среди них и военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.
Полиция, ГБР и работники внутренней безопасности ВСУ провели третий этап операции "Опекун", чтобы выявить лиц, уклоняющихся от мобилизации и службы в армии.
Так, в одном из случаев военный подал в ТЦК документы, что его мать и жена имеют II группу инвалидности. Во время проверки выяснилось, что ни одна из женщин не обращалась в медицинские учреждения и медицинской помощи не получала.
В другом деле военнообязанный предоставил справку о непригодности к службе по состоянию здоровья. На самом деле врачи рекомендовали ему лишь кратковременный отпуск продолжительностью до 30 дней.
Как сообщает полиция, еще один военный покалечил сам себя, пытаясь таким образом избежать мобилизации.
Правоохранители выявили многочисленные факты использования поддельной медицинской документации. У некоторых фигурантов вообще отсутствуют данные об обращении к врачам. Всего почти 30 военнослужащих и гражданских получили подозрения.
Уголовные производства расследуются по нескольким статьям УКУ:
Фото: полиция вручила подозрения почти 30 военнообязанным (npu.gov.ua)
Напомним, в январе полиция сообщила, что ликвидировала почти 50 схем незаконного выезда за границу в 22 регионах Украины. Правоохранители провели более 600 одновременных обысков.
По данным следствия, действия злоумышленников привели к тому, что сотни военнообязанных незаконно выехали из Украины.
Позже полиция провела новую волну обысков по делам о переправке мужчин за границу. Правоохранители разоблачили преступные схемы на территории 19 областей и провели 270 обысков. Фигурантам вручили подозрения.