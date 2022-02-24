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Поліція просить повідомляти про підозрілих осіб на вулицях: на що обов'язково звернути увагу

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 11:08
Поліція просить повідомляти про підозрілих осіб на вулицях: на що обов'язково звернути увагу Фото: поліція просить повідомляти про підозрілих осіб на вулицях (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Поліція звертається до громадян з проханням повідомляти про підозрілих людей на вулицях. Особливо, слід звертати увагу на людей з елементами червоного кольору на одязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

"Звертаємо увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці просять усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.

"У зв’язку з агресією РФ на території України поліція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст держави. Поліцейські наряди забезпечують безпеку громадян та публічний порядок", - додають у поліції.

Нагадаємо, в Україні видаватимуть зброю ветеранам органів внутрішніх справ, які виявили бажання захищати країну від збройної агресії РФ.

Додамо, в Україні ввели воєнний стан. Це рішення Верховна Рада прийняла вранці 24 лютого.

Детальніше про те, що зараз відбувається на Донбасі, про ситуацію в Україні і на українських кордонах, реакцію світу на події, що відбуваються - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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