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Воєнний стан в Україні: що потрібно знати автомобілістам

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Четвер 24 лютого 2022 09:06
Воєнний стан в Україні: що потрібно знати автомобілістам Стоп-контроль (Фото: 5.ua)
Автор: Константин Широкун

Верховна рада вранці 24 лютого на позачерговому засіданні ввела воєнний стан. Розбираємося, що новий режим означає для водіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто.

Воєнний стан - особливий режим функціонування країни, який запроваджується у разі загрози національній безпеці, територіальній цілісності, військовій агресії.

Воєнний стан має на увазі такі заходи обмежень для автомобілістів:

  • відчуження особистого майна, у тому числі транспортних засобів;
  • обмеження пересування транспортних засобів,
  • комендантська година із забороною руху транспортних засобів;

Однак не всі зазначені заходи можуть застосовуватися в повному обсязі. Список конкретних обмежень і заборон прописується в указі президента.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський оголосив про зниження ПДВ на бензин і дизель. Ці заходи введені в рамках програми "економічного патріотизму".

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