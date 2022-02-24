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Полиция просит сообщать о подозрительных лицах на улицах: на что обязательно обратить внимание

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Украина, Четверг 24 февраля 2022 11:08
Полиция просит сообщать о подозрительных лицах на улицах: на что обязательно обратить внимание Фото: полиция просит сообщать о подозрительных лицах на улицах (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщать о подозрительных людях на улицах. Особенно следует обращать внимание на людей с элементами красного цвета на одежде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Обращаем внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лиц с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102", - говорится в сообщении.

Также правоохранители просят всех гражданских лиц не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.

"В связи с агрессией РФ на территории Украины полиция усилила меры по обеспечению правопорядка на улицах сел и городов государства. Полицейские наряды обеспечивают безопасность граждан и публичный порядок", - добавляют в полиции.

Напомним, в Украине выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел, изъявившим желание защищать страну от вооруженной агрессии РФ.

Добавим, в Украине ввели военное положение. Это решение Верховная Рада приняла утром 24 февраля.

Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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