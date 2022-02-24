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Українцям видадуть зброю через напад Росії: як її отримати

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 10:52
Українцям видадуть зброю через напад Росії: як її отримати Фото: Міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони України Олексій Резніков закликає активно вступати до лав територіальної оборони ЗСУ у своєму регіоні. Водночас у Національній поліції заявили, що озброять ветеранів органів внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони і Нацполіції.

"Україна переходить в режим повної оборони. Всі, хто готовий і вміє тримати зброю, може прямо зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у Вашому регіоні", - повідомляє Резніков.

Записатися в тероборону можна на сайті https://sprotyv.in.ua. З собою потрібно мати тільки паспорт.

Також глава поліції Ігор Клименко заявив, що ветерани МВС зможуть отримати зброю за спрощеною процедурою.

"Видача зброї ветеранам має на меті посилити діяльність правоохоронних органів України у забезпеченні правопорядку на території населених пунктів України", - повідомляє Нацполіція.

Нагадавши, в Україні ввели воєнний стан. Це рішення Верховна Рада прийняла вранці 24 лютого.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, у Краматорську українські військові збили шостий російський літак.

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