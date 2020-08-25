Поліція продовжує контролювати дотримання обмежень червоної зони в Чернівцях

Поліція Чернівецької області контролюватиме дотримання карантинних обмежень, відповідно до червоної зони карантину. Втім, міська влада відмовилась посилювати карантин.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіли у ГУНП у Чернівецькій області.

У поліції зазначили, що ніякі рішення від міської ради їм не надходили.

"Поліція діяла та буде діяти у межах наших повноважень та у спосіб, визначений Конституцією та законами України", - розповіли в поліції.

В прес-службі додали, що зараз правоохоронці продовжують працювати.

Нагадаємо, місцева влада дозволила роботу ринків, торгових комплексів, громадського транспорту, а також шкіл і дитсадків.

Зазначимо, у Чернівцях влаштували акцію протесту через рішення уряду внести місто до червоної зони карантину.

Крім того, Чернівецька ОДА проситиме змінити обмеження для "червоної зони".

Додамо, у Чернівцях скасували всі заходи з нагоди 29-ї річниці Незалежності України.