Полиция переходит на усиленный режим службы с 17 апреля: что это значит

10:55 17.04.2026 Пт
3 мин
Какая главная задача Нацполиции?
aimg Ирина Глухова
Полиция переходит на усиленный режим службы с 17 апреля: что это значит Фото: полиция переходит на усиленный режим службы с 17 апреля (Getty Images)

С сегодняшнего дня, 17 апреля, полицейские переходят на усиленный режим службы. Правоохранители усиливают безопасность возле кладбищ и на автодорогах из-за подготовки к поминальным дням.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолия Серединского в эфире телемарафона.

Читайте также: Гробки, Проводы или Радоница? Священник объяснил, в какие дни на самом деле поминать умерших

Усиленный режим

"Традиционно, через неделю после Пасхи мы чтим память умерших. Это сопровождается пребыванием большого количества граждан на кладбищах и духовенства. Соответственно, полиция уже сегодня усиливает меры безопасности возле таких объектов", - рассказал Серединский.

По его словам, дополнительные меры безопасности вводятся и на автодорогах.

"В первую очередь это обусловлено тем, что продолжаются риски, связанные с обнаружением взрывоопасных предметов, также минной опасности", - отметил он.

Запретные зоны

Также в полиции рассказали, что около 1000 кладбищ в Украине запрещены для посещения.

Это касается прифронтовых регионов Херсонской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей. Соответствующие решения приняты военными администрациями.

Серединский предупредил, что полицейские не будут допускать граждан к кладбищам, которые закрыты, и это прежде всего связано с вопросами безопасности.

"В этом году лучше избежать таких мест, где есть прямой запрет, поскольку это действительно опасно. Это опасно из-за ракетных обстрелов, это опасно из-за активности FPV-дронов, это опасно из-за минной опасности, которая там может существовать", - подчеркнул он.

По его словам, "решения по кладбищам принимались максимально взвешенные" и касаются зон наивысшего риска.

"Выбраны именно те кладбища, на которых действительно запрещено находиться. Оно касается исключительно максимальной приближенности к прифронтовым регионам города", - добавил правоохранитель.

Поведение во время тревоги и находки неизвестных предметов

Также правоохранитель предоставил рекомендации гражданам. Если во время пребывания на открытой местности раздается тревога, а укрытие рядом нет, рекомендуется использовать особенности ландшафта.

"Основные рекомендации есть такие случаи, как рассредоточение. То есть нужно найти, выбрать ландшафт территории, ландшафт, который позволит максимально находиться в безопасности ближе к земле", - пояснил Серединский.

Если же обнаружен подозрительный предмет, к нему нельзя подходить или прикасаться - необходимо сразу сообщить в полицию.

"Были случаи, когда на кладбищах находили взрывоопасные предметы. Они не единичны, соответственно, и поэтому существуют указанные запреты", - рассказал он.

Поминальные дни

После Пасхи в Украине начинается подготовка к поминальным дням, поэтому жителям и гостям Киева напомнили, каких вещей в этом году лучше не брать с собой на кладбища.

Также РБК-Украина ранее объясняло, в какие дни не рекомендуется посещать места захоронений.

Отдельно стало известно, что во время поминальных дней существуют определенные запреты и правила поведения на кладбищах.

