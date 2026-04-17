Поліція переходить на посилений режим служби з 17 квітня: що це означає

Від сьогодні, 17 квітня, поліцейські переходять на посилений режим служби. Правоохоронці посилюють безпеку біля кладовищ і на автошляхах через підготовку до поминальних днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолія Серединського в ефірі телемарафону.

Посилений режим

"Традиційно, через тиждень після Великодня ми вшановуємо пам'ять померлих. Це супроводжується перебуванням великої кількості громадян на кладовищах та духовенства. Відповідно, поліція уже від сьогодні посилює заходи безпеки біля таких об'єктів", - розповів Серединський.

За його словами, додаткові заходи безпеки запроваджуються і на автошляхах.

"В першу чергу це зумовлено тим, що продовжуються ризики, пов'язані із виявленням вибухонебезпечних предметів, також мінної небезпеки", - зазначив він.

Заборонені зони

Також у поліції розповіли, що близько 1000 кладовищ в Україні заборонені для відвідування.

Це стосується прифронтових регіонів Херсонської, Чернігівської, Донецької, Запорізької та Луганської областей. Відповідні рішення прийняті військовими адміністраціями.

Серединський попередив, що поліцейські не допускатимуть громадян до кладовищ, які закриті, і це насамперед пов’язано з питаннями безпеки.

"В цьому році краще уникнути таких місць, де є пряма заборона, оскільки це дійсно небезпечно. Це небезпечно через ракетні обстріли, це небезпечно через активності FPV-дронів, це небезпечно через мінну небезпеку, яка там може існувати", - підкреслив він.

За його словами, "рішення щодо кладовищ приймалися максимально виважені" та стосуються зон найвищого ризику.

"Вибрані саме ті кладовища, на яких дійсно заборонено перебувати. Воно стосується виключно максимальної наближеності до прифронтових регіонів міста", - додав правоохоронець.

Поведінка під час тривоги та знахідки невідомих предметів

Також правоохоронець надав рекомендації громадянам. Якщо під час перебування на відкритій місцевості лунає тривога, а укриття поряд немає, рекомендовано використовувати особливості ландшафту.

"Основні рекомендації є такі випадки, як розосередження. Тобто потрібно знайти, вибрати ландшафт території, ландшафт, який дозволить максимально знаходитись у безпеці ближче до землі", - пояснив Серединський.

Якщо ж виявлено підозрілий предмет, до нього не можна підходити або торкатися - необхідно одразу повідомити поліцію.

"Траплялися випадки, коли на кладовищах знаходили вибухонебезпечні предмети. Вони не поодинокі, відповідно, і тому існують вказані заборони", - розповів він.