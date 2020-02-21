Поліція відкрила п'ять справ через зіткнення в Нових Санжарах

Поліція в Полтавській області відкрила п'ять кримінальних проваджень за підсумками зіткнень у Нових Санжарах. Про це повідомив керівник поліції в Полтавській області Іван Виговський під час сесії Полтавської обласної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесено 5 кримінальних проваджень за ст. 293 (групове порушення громадського порядку), 294 (масові заворушення), 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії), 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Зазначимо, вчора, 20 лютого, в Нових Санжарах Полтавської області відбулися зіткнення між правоохоронцями і демонстрантами, які намагалися не пустити на територію населеного пункту евакуйованих громадян України з Китаю. В результаті були затримано 24 демонстранти, 23 з яких були відпущені додому.

Також РБК-Україна писало, що в ході протестів постраждали 9 правоохоронців і один цивільний чоловік. Станом на ранок 21 лютого п'ятеро правоохоронців залишаються в лікарні, решту постраждалих після надання першої медичної допомоги відпустили додому.