Полиция открыла пять дел из-за столкновений в Новых Санжарах

Полиция в Полтавской области открыла пять уголовных производств по итогам столкновений в Новых Санжарах. Об этом сообщил руководитель полиции в Полтавской области Иван Выговский во время сессии Полтавского областного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены 5 уголовных производств по ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), 294 (массовые беспорядки), 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Отметим, вчера, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области произошли столкновения между правоохранителями и демонстрантами, которые пытались не пустить на территорию населенного пункта эвакуированных граждан Украины из Китая. В итоге были задержаны 24 демонстранта, 23 из которых были отпущены домой.

Также РБК-Украина писало, что в ходе протестов пострадали 9 правоохранителей и один гражданский человек. По состоянию на утро 21 февраля пятеро правоохранителей остаются в больнице, остальных пострадавших после оказания первой медицинской помощи отпустили домой.