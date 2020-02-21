ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція відкрила п'ять справ через зіткнення в Нових Санжарах

Новини » Надзвичайні події     21.02.2020 - 11:36
Поліція відкрила п'ять справ через зіткнення в Нових Санжарах
Фото: Іван Виговський (mvs.gov.ua)

Справи відкриті за ст. 293, 294, 161, 279, 345

Поліція в Полтавській області відкрила п'ять кримінальних проваджень за підсумками зіткнень у Нових Санжарах. Про це повідомив керівник поліції в Полтавській області Іван Виговський під час сесії Полтавської обласної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесено 5 кримінальних проваджень за ст. 293 (групове порушення громадського порядку), 294 (масові заворушення), 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії), 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Зазначимо, вчора, 20 лютого, в Нових Санжарах Полтавської області відбулися зіткнення між правоохоронцями і демонстрантами, які намагалися не пустити на територію населеного пункту евакуйованих громадян України з Китаю. В результаті були затримано 24 демонстранти, 23 з яких були відпущені додому.

Також РБК-Україна писало, що в ході протестів постраждали 9 правоохоронців і один цивільний чоловік. Станом на ранок 21 лютого п'ятеро правоохоронців залишаються в лікарні, решту постраждалих після надання першої медичної допомоги відпустили додому.

Гончарук про паніку через коронавірус: частина інформаційної війни Рішення про евакуацію в Нові Санжари приймалося в таємному режимі
Новини України евакуаціяпротествирусуголовное дело
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся