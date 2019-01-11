Поліція відкрила провадження через обшуки у кримських татар

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2. ст. 162 ККУ

Слідчим відділом Головного управлыння Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі відкрито чергове кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла кримських татар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Як зазначається, сьогодні зранку російські силовики на тимчасово окупованій території АР Крим, провели незаконні обшуки в смт. Роздольне в будинках трьох кримських татар: Ернеста Алієва, Османа Османова та Сервера Барієва.

"У приватних будинках кримських татар фактична російська влада шукає заборонені предмети і літературу та перевіряє приватну оргтехніку. Серверу Берієву зачитали постанову, що в його будинку збираються члени організації Хізб ут-Тахрір, забороненої на території РФ", - йдеться в повідомленні.

За даними фактами розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину ч.2. ст.162 (Порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України, за яке передбачено позбавлення волі до п’яти років.

РБК-Україна повідомляло, що 11 січня у анексованому Росією Криму в селищі міського типу Роздольне російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар.

Раніше в окупованому Сімферополі (Крим) пройшли обшуки у кримськотатарського активіста Алі Османова.