Полиция открыла производство из-за обысков у крымских татар

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Начато уголовное производство по ч. 2. ст. 162 УК

Следственным отделом Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополя открыто очередное уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища крымских татар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполиции.

Как отмечается, сегодня утром российские силовики на временно оккупированной территории АР Крым, провели незаконные обыски в пгт. Раздольное в трех домах крымских татар: Эрнеста Алиева Османа Османова и Сервера Бариева.

"В частных домах крымских татар фактическая российская власть ищет запрещенные предметы и литературу и проверяет частную оргтехнику. Серверу Бериеву зачитали постановление, что в его доме собираются члены организации Хизб ут-Тахрир, запрещенной на территории РФ", - говорится в сообщении.

По данным фактам начато уголовное производство по признакам преступления ч.2. ст.162 (Нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено лишение свободы до пяти лет.

РБК-Украина сообщало, что 11 января в аннексированом Россией Крыму в поселке городского типа Раздольное российские силовики провели обыски в домах крымских татар.

Ранее в оккупированном Симферополе (Крым) прошли обыски у крымскотатарского активиста Али Османова.