В окупованому Криму провели обшуки в будинках кримських татар

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Подробиці з'ясовуються

У анексованому Росією Криму в селищі міського типу Роздольне російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням насообщение групи "Кримська солідарність" на сторінці Facebook.

Як повідомляється, обшуки проводилися в будинках зубного техніка Сервера Барієва і будівельника Ернеста Алієва. Пізніше стало відомо про третій факт обшуку в будинку кримського татарина Османа Османова.

"Повідомляють про завершення слідчих заходів у Сервера Барієва. Було двоє понятих, приїхали на двох газелей і легковій машині. Один з присутніх представився співробітником МВС. У них домоволодіння, на дві сім'ї, скрізь був проведений огляд. Зачитали постанову, в ньому говорилося про те, що в цьому місці збираються члени організації Хізб ут-Тахрір, забороненої на території РФ", - йдеться в повідомленні.

Обшуки також завершилися в будинку Османа Османова та Ернеста Алієва. У них шукали "заборонену літературу", оглянули оргтехніку. За результатами даних заходів нічого не було знайдено і вилучено.

На даний момент невідомо, на підставі постанови слідчого або суду відбувалися дані заходи.

Подробиці з'ясовуються.

Раніше РБК-Україна писало, що в окупованому Сімферополі (Крим) пройшли обшуки у кримськотатарського активіста Алі Османова.

Відзначимо, до цього в Криму затримували за репост п'ятирічної давності адвоката Еміля Курбединов. На цьому тижні він вийшов на свободу після адміністративного арешту. Примітно, що його залучили за репост символіки "Хізб-ут-Тахрір", яка не вважалася забороненою організацією до анексії півострова.