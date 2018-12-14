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У Криму пройшли обшуки у ще одного активіста

Новини » Політика    14.12.2018 - 09:37
У Криму пройшли обшуки у ще одного активіста
Фото: активіст Алі Османів (facebook.com/crimeansolidarity)

Сьогодні російські силовики провели обшуки у активіста Алі Османова

В окупованому Сімферополі (Крим) пройшли обшуки у кримськотатарського активіста Алі Османова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисну організацію "Кримська солідарність".

Повідомляється, що вранці в Сімферополі пройшли обшуки у Османова. За словами кримських активістів, Османів протягом двох років займається організацією передач політв'язням у СІЗО, також відвідував судові процеси в Ростові.

За уточненою інформацією, обшуки вже завершилися, самого Османова не затримали.

У Криму пройшли обшуки у ще одного активіста

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заарештованого в Криму координатора руху "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва етапували до психіатричної клініки Адвокат Мустафаєва зазначив, що активіст не пішов на контакт з лікарями амбулаторії і вважає себе здоровою людиною.

Відзначимо, до цього в Криму затримували за репост п'ятирічної давності адвоката Еміля Курбедінова. Цього тижня він вийшов на свободу після адміністративного арешту. Примітно, що його залучили за репост символіки "Хізб-ут-Тахрір", яка не вважалася забороненою організацією до анексії півострова.

 

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