Поліція відкрила справу за фактом пожежі в одеському коледжі

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Одеській області.

Повідомляється, що інцидент кваліфікували як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Нагадаємо, пожежа в коледжі в Одесі виникло 4 грудня близько 10 ранку. Займання сталося на третьому поверсі. Ймовірною причиною пожежі могла стати проводка, яку не міняли з 1966 року. Пожежа на площі 4000 квадратних метрів вдалося локалізувати о 14:18.

Раніше РБК-Україна писало, що в результаті пожежі постраждали 22 людини, серед яких 9 студентів та 5 пожежних. Одна з постраждалих померла в лікарні. Нею виявилася викладачка коледжу. Серед постраждалих студентів: Христина Чернявська - 17 років, Юлія Савельєва - 17 років, Софія Свердленко - 17 років, Марія Куртеева - 16 років, Олена Бахчиванжі - 16 років, Ганна Басс - 16 років, Вікторія Беркатюк - 17 років і Юрій Новицький - 16 років.

В даний час додатково уточнюється місцезнаходження студентів 2 та 3 працівників бухгалтерії Одеського коледжу економіки.