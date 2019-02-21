Поліція відкрила 74 кримінальні провадження з початку виборчої кампанії

Із них 38 пов’язані з порушенням виборчого законодавства

С начала избирательного процесса полиция открыла 74 уголовных производства, связанных с нарушениями на виборах-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Национальной полиции Украины.

Как отмечается, из них 38 связаны с нарушением избирательного законодательства и 34 - с проведением предвыборной кампании.

Также сообщается, что всего за минувшие сутки на территории страны зарегистрировано 74 сообщения о событиях, связанных с выборами. А с начала предвыборной кампании – 1658 сообщение.

Кроме того, правоохранители составили 389 административные протоколы по фактам нарушения в избирательной сфере.

РБК-Украина писало, что правоохранители 20 февраля открыли пять уголовных дел в связи с нарушением избирательного процесса.

В частности, с начала избирательной компании в Винницкой области зарегистрировано 68 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Кроме того, в Днепропетровской области зарегистрировано 165 сообщений о нарушении законодательства.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины разработала "дорожную карту" обеспечение публичной безопасности на выборах 2019 во всех регионах Украины.