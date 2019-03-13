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Поліція відкрила 150 справ з початку президентської кампанії

Новини » Вибори 2019    13.03.2019 - 23:00
Поліція відкрила 150 справ з початку президентської кампанії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З початку передвиборчої кампанії в поліцію надійшло 2885 повідомлень про порушення

В Україні поліція з початку передвиборчої кампанії під час виборів-2019 відкрила 150 кримінальних справ. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За минулу добу, 12 березня, поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень за фактами порушення у виборчій сфері. Зареєстровано 76 повідомлень про події, пов'язані з виборами.

Всього з початку передвиборчої кампанії в поліцію надійшло 2885 повідомлень про порушення. Крім того, правоохоронці склали 529 адміністративних протоколів, пов'язаних з виборчим процесом. Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами 150.

Зокрема, 65 кримінальних проваджень стосуються порушень виборчого законодавства, ще 85 - пов'язані з проведенням виборчої кампанії. Також складено 529 адміністративних протоколів.

Нагадаємо, раніше начальник департаменту кіберполіції Національної поліції Сергій Демедюк заявляв, що напередодні виборів в Україні збільшилися випадки кіберзагроз, організованих Російською Федерацією.

Як писало РБК-Україна раніше, МЗС України підкреслювали, що Росія намагається вплинути на вибори 2019, здійснюючи кібератаки на міністерські комп'ютерні мережі і ЦВК кожні 40 секунд.

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