Кіберполіція фіксує зростання випадків кібератак з боку РФ напередодні виборів

Фото: Сергій Демедюк (скріншот youtube.com)

Для кібератак на території України спецслужби Росії залучають хакерів з інших держав

Напередодні виборів 2019 в Україні збільшились випадки кібервтручань та кіберзагроз, які організовані Російською Федерацією. Про це повідомив начальник департаменту кіберполіції Національної поліції Сергій Демедюк під час круглого столу "Інформаційна та кібербезпека в контексті євроатлантичної інтеграції", передає кореспондент РБК-Україна.

У кіберполіції зазначили, що такі кібератаки здійснюються як безпосередньо спецслужбами РФ, так і хакерами з російським та українським громадянством.

"Останнім часом збільшилися випадки кіберінцидентів різного виду, класу, які вчиняються на інфраструктуру державних органів, установ та їх працівників зі сторони країни-агресора. При цьому такі кібератаки здійснюються як безпосередньо спецслужбами цієї країни, так і хакерами, які залучаються ними: як громадянами РФ, так і нашими громадянами", - повідомив Демедюк.

За його словами, для кібератак на території України також залучаються хакери з інших держав.

Нагадаємо, в штаб-квартирі НАТО підтвердили свою готовність активно співпрацювати з Україною для протидії кіберзагрозам напередодні виборів 2019.

Як писало РБК-Україна раніше, в МЗС України наголошували на тому, що Росія намагається вплинути на вибори 2019, здійснюючи кібератаки на міністерські комп'ютерні мережі і ЦВК кожні 40 секунд.