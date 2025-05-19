Британия, Франция и Канада поставили Израилю ультиматум: санкции будут без колебаний

Британия, Франция и Канада требуют, чтобы Израиль остановил свое новое наступление в Секторе Газа. Если этого не произойдет, три страны введут санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление лидеров Британии, Франции и Канады.

В заявлении сказано, что три страны "категорически против" расширения военных операций Израиля в Секторе Газа. При этом уровень страданий жителей Газы неприемлем.

Британия, Франция и Канада подчеркнули, что решения Израиля о разрешении ограниченных поставок продовольствия в Сектор Газа совершенно недостаточно.

"Мы призываем правительство Израиля прекратить военные операции в Газе и немедленно разрешить гуманитарной помощи войти в Газу", - добавили трое лидеров.

Они также призвали ХАМАС немедленно освободить оставшихся заложников, которых они удерживают с 7 октября 2023 года.

Три страны осудили высказывания израильских чиновников о том, что жители Газы из-за сильных разрушений в отчаянии начнут выезжать оттуда. Насильственное переселение является нарушением международного гуманитарного права.

"Мы не будем оставаться в стороне, пока правительство Нетаньяху проводит эти вопиющие действия. Если Израиль не прекратит новое военное наступление и не снимет ограничения на гуманитарную помощь, мы примем дальнейшие конкретные меры в ответ", - подчеркивается в заявлении.

В частности, лидеры потребовали от Израиля прекратить строительство поселений на Западном берегу реки Иордан, которые являются незаконными и подрывают жизнеспособность палестинского государства и безопасность как израильтян, так и палестинцев.

"Мы не колеблясь примем дальнейшие меры, включая целенаправленные санкции", - добавили они.