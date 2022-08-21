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Поліція Київської області з 24 лютого допомогла евакуювати понад 100 тисяч осіб

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Неділя 21 серпня 2022 06:40
Поліція Київської області з 24 лютого допомогла евакуювати понад 100 тисяч осіб Фото: Поліція Київської області з 24 лютого допомогла евакуювати понад 100 тисяч осіб (РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Під час захоплення росіянами частини Київської області правоохоронці допомогли евакуюватися з окупованих територій величезній кількості людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Київської області.

"Разом із військовими, рятувальниками та органами місцевого самоврядування поліція Київської області забезпечила евакуацію понад 100 тисяч громадян з окупованих територій", - вказують правоохоронці.

Зазначається також, що поліцейські забезпечили ефективну протидію ДРГ і колаборантам. Нині ж продовжують стояти на варті безпеки та правопорядку столичної області.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук закликала мешканців Донецької області терміново евакуюватися.

Також РБК-Україна публікувало графік евакуаційних потягів з Донецької області.

При цьому обов'язкова евакуація може бути введена не тільки в Донецькій області.

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