Як виїхати з Донецької області: графік евакуаційних потягів

В "Укрзалізниці" розповіли, яким чином можуть евакуюватися мешканці Слов’янська та Краматорська та найближчих сел та міст, враховуючи можливе загострення бойових дій та неминучі проблеми з опаленням, водопостачанням у регіоні, особливо взимку.

Тож евакуюватися можна наступним чином:

Безкоштовний евакуаційний потяг №234 "Покровськ - Львів" (через Дніпро). Він курсує щоденно з Покровська о 16:30, прибуває до Львова о 17:30 наступної доби. У потязі є можливість оформити матеріальну допомогу від держави та отримати її одразу після прибуття на вокзали Дніпра або Львова. Також працює програма пошуку тимчасового місця проживання "Там, де вас чекають".

(через Дніпро). Він курсує щоденно з Покровська о 16:30, прибуває до Львова о 17:30 наступної доби. У потязі є можливість оформити матеріальну допомогу від держави та отримати її одразу після прибуття на вокзали Дніпра або Львова. Також працює програма пошуку тимчасового місця проживання "Там, де вас чекають". Потяг №45 "Харків - Ужгород" вирушає з Харкова о 13:10, прибуває до Ужгорода о 14:37 (через Львів).

вирушає з Харкова о 13:10, прибуває до Ужгорода о 14:37 (через Львів). Потяг №15 "Харків - Івано-Франківськ" курсує по парних числах, відправлення з Харкова о 16:35, прибуття до Івано-Франківська о 13:10 (через Львів).

курсує по парних числах, відправлення з Харкова о 16:35, прибуття до Івано-Франківська о 13:10 (через Львів). Потяг Інтерсіті+ №725 та №723 сполученням "Харків - Київ". Рейс №725 вирушає з Харкова щоденно о 08:30 і прибуває до Києва о 15:26. Рейс №723 вирушає з Харкова щоденно о 13:34 та прибуває до Києва о 20:19.

Додатково

З 29 липня курсуватиме потяг №287 "Харків - Одеса". Він вирушатиме з Харкова по непарних числах о 07:58, прибуватиме до Одеси о 10:39. Мешканцям Донецької області зручніше буде сісти на цей потяг у Лозовій (туди він прибуває з Харкова о 10:24). Крім того, цей потяг робить важливу зупинку в Нікополі, який також усе частіше потерпає від російських обстрілів.

Дістатися Харкова для подальшої пересадки на потяги далекого сполучення можна низкою приміських маршрутів, що курсують від станції Лозова: електропотяги вирушають 6 разів на день, о 05:10, 07:00, 12:44, 15:43, 17:40 та 19:40 (до Біляївки).