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Як виїхати з Донецької області: графік евакуаційних потягів

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Донбас, Понеділок 25 липня 2022 17:14
Як виїхати з Донецької області: графік евакуаційних потягів Фото: УЗ опублікувала графік евакуаційних потягів із Донецької області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В "Укрзалізниці" розповіли, яким чином можуть евакуюватися мешканці Слов’янська та Краматорська та найближчих сел та міст, враховуючи можливе загострення бойових дій та неминучі проблеми з опаленням, водопостачанням у регіоні, особливо взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне повідомлення компанії.

Тож евакуюватися можна наступним чином:

  • Безкоштовний евакуаційний потяг №234 "Покровськ - Львів" (через Дніпро). Він курсує щоденно з Покровська о 16:30, прибуває до Львова о 17:30 наступної доби. У потязі є можливість оформити матеріальну допомогу від держави та отримати її одразу після прибуття на вокзали Дніпра або Львова. Також працює програма пошуку тимчасового місця проживання "Там, де вас чекають".
  • Потяг №45 "Харків - Ужгород" вирушає з Харкова о 13:10, прибуває до Ужгорода о 14:37 (через Львів).
  • Потяг №15 "Харків - Івано-Франківськ" курсує по парних числах, відправлення з Харкова о 16:35, прибуття до Івано-Франківська о 13:10 (через Львів).
  • Потяг Інтерсіті+ №725 та №723 сполученням "Харків - Київ". Рейс №725 вирушає з Харкова щоденно о 08:30 і прибуває до Києва о 15:26. Рейс №723 вирушає з Харкова щоденно о 13:34 та прибуває до Києва о 20:19.

Додатково

З 29 липня курсуватиме потяг №287 "Харків - Одеса". Він вирушатиме з Харкова по непарних числах о 07:58, прибуватиме до Одеси о 10:39. Мешканцям Донецької області зручніше буде сісти на цей потяг у Лозовій (туди він прибуває з Харкова о 10:24). Крім того, цей потяг робить важливу зупинку в Нікополі, який також усе частіше потерпає від російських обстрілів.

Дістатися Харкова для подальшої пересадки на потяги далекого сполучення можна низкою приміських маршрутів, що курсують від станції Лозова: електропотяги вирушають 6 разів на день, о 05:10, 07:00, 12:44, 15:43, 17:40 та 19:40 (до Біляївки).

Як повідомлялося, через обстріл російських окупантів пошкоджено магістральний газогін. Тому довелося зупинити газопостачання Донецької та Луганської областей з 23 травня.

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