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Жителів Донецької області закликають терміново евакуюватися

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Донецьк, Четвер 28 липня 2022 12:22
Жителів Донецької області закликають терміново евакуюватися Фото: віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (facebook.com/MReintegration)
Автор: Руслан Гаращенко

У Донецькій області російські війська продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру. У зв'язку з чим жителів регіону закликають терміново евакуюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єрки - міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Вона зазначила, що в регіоні немає газопостачання, а також можливі проблеми з електро- і водопостачанням. При цьому попереду осінньо-зимовий період.

"Людей потрібно перевозити в більш безпечні регіони. Особливо жінок, дітей, людей похилого віку, а також хворих і маломобільних. Отже, готуємо жителів Донецької області до евакуації! Створено штаб, розгортаємо сили і засоби. Області в центрі і заході країни готуються приймати наших людей зі сходу", - зазначила Верещук.

Міністр також звернулася до жителів Донбасу, заявивши, що якщо не евакуюватися зараз, то потім громадяни можуть залишитися без електрики і води, тепла і зв'язку, без ліків і їжі.

"Немає причин так чинити. Евакуюйтеся. Вчасно", - додала Верещук.

Нагадаємо, що вчора окупанти обстріляли Бахмут, в результаті був частково зруйнований місцевий готель. Рятувальники вилучили тіла двох загиблих, ще одну людину вдалося врятувати. Всього постраждало 3 людини.

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