Жителів Донецької області закликають терміново евакуюватися

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єрки - міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Вона зазначила, що в регіоні немає газопостачання, а також можливі проблеми з електро- і водопостачанням. При цьому попереду осінньо-зимовий період.

"Людей потрібно перевозити в більш безпечні регіони. Особливо жінок, дітей, людей похилого віку, а також хворих і маломобільних. Отже, готуємо жителів Донецької області до евакуації! Створено штаб, розгортаємо сили і засоби. Області в центрі і заході країни готуються приймати наших людей зі сходу", - зазначила Верещук.

Міністр також звернулася до жителів Донбасу, заявивши, що якщо не евакуюватися зараз, то потім громадяни можуть залишитися без електрики і води, тепла і зв'язку, без ліків і їжі.

"Немає причин так чинити. Евакуюйтеся. Вчасно", - додала Верещук.