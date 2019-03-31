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На виборчих дільницях порушували права власників ID-карткок, - ЦВК

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 23:39
На виборчих дільницях порушували права власників ID-карткок, - ЦВК
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Від громадян з ID-картками вимагали дані щодо їх місця реєстрації

У день виборів 2019 представники дільничих виборчих комісій вимагали у громадян дані щодо їх місця реєстрації. Про це повідомив член ЦВК Євген Радченко під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна. 

За його словами, дані щодо місця реєстрації на ДВК вимагались у молодих людей 18 років, а також у громадян, які поміняли паспорти на ID-картки.

"Звичайно, було кілька проблем під час голосування. Перша проблема це те, що ДВК, не зважаючи на попередження ЦВК вимагали у виборців підтвердження місця проживання особи. В усіх випадках втручання ОВК, бюлетені були видані, конфлікти були вичерпані", - повідомив Радченко. 

РБК-Україна писало, перед виборами впродовж трьох останніх днів територіальними органами та підрозділами Державної міграційної служби (ДМС) по всій Україні видано 21401 ID-картку.

Раніше повідомлялося, що за останні сім днів перед виборами до українського омбудсмена Людмили Денісової надійшло майже 1 тис. звернень щодо порушення прав виборців.

Найпоширенішою проблемою є невключення громадян у списки виборців - майже 35% від загальної кількості звернень та неточності у цих списках - до 25%.

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