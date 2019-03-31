Полиция Киева подвела итоги работы в день выборов

Фото: Андрей Крищенко (npu.gov.ua)

В день выборов столичная полиция зарегистрировала 232 сообщения о нарушениях избирательного процесса

В день выборов 2019 столичные полицейские начали 2 уголовных производства и составили 4 административных протокола. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, подводя итоги работы правоохранительных органов в день голосования, передает пресс-служба Национальной полиции.

Он отметил, что все участки после завершения избирательного процесса завершили работу вовремя, а представители избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. Столичные правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок на местах несения службы и будут сопровождать членов комиссий в окружные избирательные комиссии для сдачи бюллетеней.

"Всего в день выборов столичная полиция зарегистрировала 232 сообщения о нарушениях, касающихся избирательного процесса. Из них составлено 4 административных протокола (на трех членов УИК и избирателя, который пришел на участок в нетрезвом состоянии) и начато 2 уголовных производства", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что производство расследуются по факту похищения бюллетеня и по факту использования ручек, чернила которых через некоторое время исчезали.

В трех случаях в течение дня специалисты-взрывотехники проверяли обнаружения подозрительных предметов. В результате никаких опасных веществ обнаружено не было.

Кроме того, сотрудники полиции в усиленном режиме несут службу возле Центральной избирательной комиссии, где проходит акция.

По словам Крищенко, и полицейские, и представители Нацгвардии и Государственной службы чрезвычайных ситуаций справились с заданиями по надлежащему обеспечению избирательного процесса.

Напомним, на избирательных участках нарушали права владельцев ID-карточки. В частности, в день выборов 2019 представители участковых избирательных комиссий требовали у граждан сведения относительно их места регистрации.

Как писало РБК-Украина, за последние семь дней перед выборами 2019 к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой поступило почти 1 тыс. обращений по поводу нарушения прав избирателей.