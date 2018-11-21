Поліція Італії конфіскувала 8 вілл мафії, незаконно побудованих в Римі

Фото: вілли мафії Касамоники (facebook.com/virginia.raggi/ скрін відео)

У спецоперації брали участь близько 600 поліцейських Риму

Італійська поліція конфіскувала у вівторок вісім вілл, незаконно побудованих в Римі, найвідомішим кланом мафії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Конфіскація відбувалася у середу, 21 листопада, на світанку. У спецоперації взяли участь близько 600 поліцейських.

Мер міста Вірджинія Раджі, яка спостерігала за операцією, що проводилась проти членів мафії Касамоніка, сказала, що всі будинки будуть знесені до кінця року.

"Сьогодні історичний день для Риму і для римлян. Ми закінчуємо роки незаконності і посилаємо сильну заяву клану Касамоніки ", - сказала Раджі.

За її словами, вілли, які знаходяться в районі Квадраро, порушували будівельні та ландшафтні закони Риму, а деякі "об'єднали цілі ділянки історичного акведука Феліче".

Фото: вілли мафії Касамоніки (facebook.com/virginia.raggi/ скрін відео)

Після довгих років роботи в тіні цей клан мафії потрапив під загальне спестореження через пишні похорони одного з "хрещених батьків" у 2015 році - Вітторіо Касамоніки. Під час прощальної церемонії тоді вертоліт розсипав над Римом пелюстки троянд.

Клан Касамоніки був пов'язаний з злочинністю в південно-східній частині Риму протягом декількох десятиліть. Саме пишні похорони викликали гостру реакцію з боку політиків, які вимагали ліквідації клану. У липні 2018 року 33 члени групи були заарештовані.

Нагадаємо, в січні 2018 року німецька і італійська поліція провели рейд проти мафіозного клану сімей Фарао і Маринкола. Вранці у вівторок, 9 січня, були затримані 169 чоловік.