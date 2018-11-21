Полиция Италии конфисковала 8 вилл мафии, незаконно построенных в Риме

Фото: виллы мафии Касамоники (facebook.com/virginia.raggi/ скрин видео)

В спецоперации принимали участие около 600 полицейских Рима

Итальянская полиция во вторник конфисковала восемь вилл, незаконно построенных в Риме, самым известным кланом мафии. Об этом ссобщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Конфискация происходила в среду, 21 ноября, на рассвете. В спецоперации участвовало около 600 полицейских.

Мэр города Вирджиния Раджи, наблюдавшая за операцией, проводимой против членов мафии Касамоника, сказала, что все дома будут снесены к концу года.

"Сегодня исторический день для Рима и для римлян. Мы заканчиваем годы незаконности и посылаем сильное заявление клану Касамоники ", - сказала Раджи.

По ее словам, виллы, которые находятся в районе Квадраро, нарушали строительные и ландшафтные законы Рима, а некоторые "объединили целые участки исторического акведука Феличе".

Фото: виллы мафии Касамоники (facebook.com/virginia.raggi/ скрин видео)

После долгих лет работы в тени этот клан мафии попал под всеобщее обозрение из-за пышных похорон одного из своих "крестных отцов" в 2015 году - Витторио Касамоники. Во время прощальной церемонии тогда вертолет рассыпал над Римом лепестки роз.

Клан Касамоники был связан с преступностью в юго-восточной части Рима в течение нескольких десятилетий. Именно пышные похороны вызвали ожесточенную реакцию со стороны политиков, требующих ликвидации клана. В июле 2018 года 33 члена группы были арестованы.

Напомним, в январе 2018 года немецкая и итальянская полиция провели рейд против мафиозного клана семей Фарао и Маринкола. Утром во вторник, 9 января, были задержаны 169 человек.