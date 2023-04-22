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Полиция эвакуировала женщину и четверых детей с линии фронта в Запорожской области (видео)

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Степногорск, Суббота 22 апреля 2023 15:40
Полиция эвакуировала женщину и четверых детей с линии фронта в Запорожской области (видео) Фото: Полицейские (www.facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранителям удалось уговорить женщину с четырьмя детьми эвакуироваться из Степногорска (Запорожская область) в более безопасный регион Украины. Семья проживала в населенном пункте под постоянными обстрелами оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.

"Эвакуационная группа вывезла семью из Степногорска. Семья жила на верхнем этаже многоквартирного дома, расположенного на окраине. Его жители неоднократно страдали от вражеских обстрелов, в их квартирах нет окон, дверей, балконов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после неоднократных уговоров полицейских семья собрала все необходимые вещи и решила уехать.

Полиция Запорожской области призывает жителей обстреливаемых врагом населенных пунктов эвакуироваться ради своей безопасности и безопасности своих детей.

Напомним, что стражам порядка удалось спасти семью с ребенком из Бахмута в Донецкой области. Они жили в подвале, поскольку оккупанты уничтожили их жилье.

В двух населенных пунктах Дергачевской общины Харьковской области могут ввести принудительную эвакуацию.

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