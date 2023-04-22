Поліція евакуювала жінку та чотирьох дітей з лінії фронту у Запорізькій області (відео)
Правоохоронцям вдалося вмовити жінку з чотирма дітьми евакуюватись зі Степногірська (Запорізька область) у більш безпечний регіон України. Родина проживала у населеному пункті під постійними обстрілами окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.
"Евакуаційна група вивезла родину зі Степногірська. Сім’я мешкала на верхньому поверсі багатоквартирного будинку, розташованого на околиці. Його мешканці неодноразово страждали від ворожих обстрілів, у їхніх квартирах немає вікон, дверей, балконів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після неодноразових вмовлянь поліцейських родина зібрала всі необхідні речі та вирішила їхати.
Поліція Запорізької області закликає жителів обстрілюваних ворогом населених пунктів евакуюватися задля власної безпеки та безпеки своїх дітей.
Нагадаємо, що правоохоронцям вдалося врятувати родину з дитиною з Бахмута у Донецькій області. Вони жили у підвалі, оскільки окупанти знищили їх житло.
У двох населених пунктах Дергачівської громади Харківської області можуть ввести примусову евакуацію.
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