Поліція евакуювала жінку та чотирьох дітей з лінії фронту у Запорізькій області (відео)

Правоохоронцям вдалося вмовити жінку з чотирма дітьми евакуюватись зі Степногірська (Запорізька область) у більш безпечний регіон України. Родина проживала у населеному пункті під постійними обстрілами окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

"Евакуаційна група вивезла родину зі Степногірська. Сім’я мешкала на верхньому поверсі багатоквартирного будинку, розташованого на околиці. Його мешканці неодноразово страждали від ворожих обстрілів, у їхніх квартирах немає вікон, дверей, балконів", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що після неодноразових вмовлянь поліцейських родина зібрала всі необхідні речі та вирішила їхати. Поліція Запорізької області закликає жителів обстрілюваних ворогом населених пунктів евакуюватися задля власної безпеки та безпеки своїх дітей.