Жили в подвале из-за постоянных обстрелов. Из Бахмута эвакуировали семью с ребенком (видео)

Правоохранителям удалось спасти семью с ребёнком из Бахмута в Донецкой области. Они жили в подвале, поскольку оккупанты уничтожили их жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Донецкой области.

"Сейчас самые ожесточенные бои идут за город Бахмут. Однако в городе до сих пор остаются гражданские граждане. Пути эвакуации осталось мало, все они простреливаются врагом. Несмотря на смертельную опасность, "Белые ангелы" при возможности продолжают эвакуировать жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот раз из Бахмута был вывезен малолетний Назарчик с мамой и бабушкой. Семья последние месяцы жила в подвале дома, во двор почти не выходили.

Также из села Калиновка Часовоярской общины "Белые ангелы" вывезли женщину и ее сына, которые попросили об эвакуации. На улице, где жила семья, многие дома разрушены. Все эвакуированные находятся в безопасном месте.